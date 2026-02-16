£Ç£Ó£É¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï18¡óÁý±×¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á
¡¡£Ç£Ó£É <5579> [»¥¾Ú] ¤¬2·î16Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17.9¡óÁý¤Î3²¯7600Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î2²¯9800Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬126.2¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë3Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î75.8¡ó¤âÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï7800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï9700Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢4Q¤Î¶ÈÀÓ¤¬3Q¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ´ü·×²è¤ÏÁý³Û¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.2¡óÁý¤Î1²¯4800Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î12.5¡ó¢ª11.6¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
