¹ÎÍ¹â¤ÎË½ÎÏÈï³²¡ÖÇ§Äê¤Ïº¤Æñ¡×¡¡Âè»°¼Ô°Ñ¡¢¸µÌîµåÉô°÷¤ÎÁÊ¤¨
¡¡¹ÎÍ¹â¡Ê¹Åç»Ô¡Ë¤Ï16Æü¡¢2023Ç¯¤ËË½ÎÏÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¸µÌîµåÉô°÷¤ÎÁÊ¤¨¤Ë´ð¤Å¤ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ê¹¤¼è¤ê¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢¸µÉô°÷¤¬¿½¹ð¤·¤¿Èï³²¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¸µÉô°÷¤Ï24Ç¯3·î¤Ë³Ø¹»Â¦¤Ë¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊ£¿ô¤ÎÉô°÷¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¿½¹ð¡£Æ±¹»¤ÏÅö»þ¤ÎÉô°÷¤ä¿¦°÷¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¡Ö»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿»ö¹à¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¡¢¸µÉô°÷¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤ÆÂè»°¼Ô°Ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¹â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ïº£Ç¯1·î30Æü¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸µÉô°÷¤äÊÝ¸î¼Ô¡¢À¸ÅÌ¡¢»ØÆ³¼Ô¤é¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±µéÀ¸¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤âÈï³²¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾Úµò¤ä¾Ú¸À¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¡ÖÌîµåÉôÆâ¤ÎÌäÂê¤¬°ìÈÌ¤ÎÀ¸ÅÌ»ØÆ³¥ë¡¼¥È¤«¤é³°¤ì¡¢ÉôÆâ¤Î¤ß¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ÌîµåÉô¤¬¡ÖÊÄº¿Åª¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦Äó¸À¤·¤¿¡£