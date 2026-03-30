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東京地検がデヴィ夫人を2つの「暴行」事件で在宅起訴 刑事裁判で審理へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京地検デヴィ夫人を2つの「暴行」事件で在宅起訴したと分かった
  • デヴィ夫人は昨年2月、事務所スタッフにグラスを投げつけたとされる
  • また昨年10月にマネージャーに暴行を加え、けがをさせたとの疑いがある
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