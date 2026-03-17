競走馬を育てている北海道内の牧場で厩務員とみられる男性が仔馬を殴ったり蹴ったりするなどの様子が映った動画が、X上で取り上げられ、波紋が広がっている。この牧場は、人に危害を加えそうになったのでしつけで行ったとXで説明している。動物愛護法に関係する北海道の担当課は、「関係機関と情報を集めており、対応を検討しています」と取材に答えた。動画の牧場は、Xアカウントを削除「コラ！ ふざけるな！」。厩舎の中で、男性