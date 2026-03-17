元JRA騎手の和田翼さんが2026年3月16日、SNS上で拡散している仔馬の動画について「本当にショックを受けました」とXで言及した。「どんな理由があったとしても、あのような扱いはあってはいけないと思います」と訴えている。和田翼さん「ただただ驚きと悲しさを感じました」和田さんは16日、「元JRA騎手として、今回拡散されている仔馬の動画を見て本当にショックを受けました」とXに投稿した。続けて「詳しい事情や、その場で何が