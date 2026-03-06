ここ30年で「家庭内暴力」の認知件数が7倍になり、ネット上では子どもから暴力を受ける親の声があふれている。【映像】家庭内暴力をふるった少年中学生の息子を育てる高橋さん（仮名）は悩んだ末に、親へ暴力を振るう子ども達を預かり、共同生活を送るフリースクールに息子を託すことにした。当事者たちは何に苦しみ、また助けようとする人々は何を考えているのか。『ABEMA Prime』で話を聞いた。◆小学生のころから息子が暴力