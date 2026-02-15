国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の日本語公式Ｘが１３日に更新され、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝がの動画を投稿。「大切な瞬間は大切な人と」と、女性と抱擁する様子が伝えられた。

女性は北京五輪のスノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）に出場した今井胡桃さん。ＳＮＳでは中継画面に映り込み気づいたファンもいたようで、「ネイリストでプロボーダーの今井選手！」、「応援でテレビ映ってたね」などの声が上がった。

今井さんも自身のインスタグラムで金メダルを手にする戸塚との２ショット、抱擁している写真を投稿。４年前も抱擁している写真を添え、「一緒に泣いた４年前から沢山頑張って乗り越えた１位本当におめでとう。自分では苦い思い出しか作れなかったオリンピックが優斗のおかげで素敵な思い出になりました。素敵な景色を見せてくれてありがとう」とつづった。

フォロワーからは「いい写真すぎる」、「素敵な写真」、「ネイルやってあげたのかな？」、「マジで泣いた」などの声が寄せられた。