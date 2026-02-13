スノーボード女子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われ、21歳小野光希（バートン）が銅メダルを獲得した。清水さら（TOKIOインカラミ）は4位、工藤璃星（TOKIOインカラミ）は5位、冨田せな（宇佐美SC）は9位。韓国の17歳チェ・ガオンが金メダルを獲得した。

11日の予選は16歳コンビが躍動し清水が2位、工藤が3位の好位置で突破。冨田、小野も含めた日本勢4人が、決勝の舞台に立った。

冨田、清水ら転倒が続出した波乱の1回目。小野は1回目に完璧なランを披露して85.00点。工藤は77.50点をマークした。

2回目の小野は転倒、冨田は2回目はフルメークしたものの、68.25点とスコアが伸びず。工藤は81.75点とスコアを上げ、清水は再び失敗した。

小野が2位、工藤が3位とメダル圏内につけた運命の3回目。小野はスコアを伸ばせなかったが、メダル圏内を死守して銅メダルを獲得した。表彰台が決まると、涙を流した。

メダル表彰式では笑顔を弾けさせた小野。中継インタビューでは「（メダルは）重いというか、これまでの4年間の、積み重ねてきたことが報われて、本当にそれがギュッと詰まったもので、本当に重みを感じてます」と、安堵の表情を見せた。

前回2022年北京五輪では無念の9位に。悔しさをバネに、悲願のメダル獲得へ漕ぎつけた。小野は「北京が終わってから本当に、嬉しいことよりも苦しい時間のほうが本当に多くて何回も、辛くなってしまったり、そういう部分もあったんですけど、たくさんの方のサポートだったり支えのおかげでここまで頑張ってこれたので、周りの方々に感謝でいっぱいです」と語った。



（THE ANSWER編集部）