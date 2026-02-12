浦項vsG大阪 スタメン発表
[2.12 ACL2決勝トーナメント1回戦第1戦](浦項)
※19:00開始
<出場メンバー>
[浦項スティーラーズ]
先発
GK 21 ファン・インジェ
DF 4 チョン・ミングァン
DF 13 カン・ミンジュン
DF 26 パク・チャニョン
MF 2 イォ・ジュンウォン
MF 11 ジュニーニョ・ロシャ
MF 31 西矢健人
MF 40 キ・ソンヨン
FW 9 ジョルジュ・テイシェイラ
FW 19 イ・ホジェ
FW 70 ファン・ソウン
控え
GK 29 ホン・ソンミン
DF 24 ハン・ヒョンソ
DF 38 キム・イェソン
DF 50 ジン・シウ
DF 66 イ・チャンウ
MF 88 キム・ドンジン
FW 20 アン・ジェジュン
FW 57 ファン・ジェファン
FW 7 キム・インソン
FW 73 キム・ヨンハク
FW 92 ヤコブ・トランジスカ
FW 99 チョ・サンヒョク
監督
パク・テハ
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
DF 67 佐々木翔悟
MF 8 食野亮太郎
MF 11 イッサム・ジェバリ
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
GK 31 張奥林
DF 15 岸本武流
DF 5 三浦弦太
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 38 名和田我空
MF 41 中村仁郎
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング
