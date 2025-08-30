◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日 スノーボード 男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプの22年北京五輪金メダリスト、平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が11日（日本時間12日未明）に行われた予選に出場した。平野歩は1月17日のW杯第5戦（スイス）で転倒して顔面や下半身を強打し、腸骨（骨盤の最上部に位置する扇状の大きな骨）など2カ所を骨折。冬季五輪個人種目では14年ソチ、18年平昌大会フィギュアスケート男子の羽生結弦以来、日本2人目となる2連覇に黄信号が灯っていた。

直前練習では転倒して腰を押さえるシーンもあったが、本番でスイッチが入った。1人目の平野流佳（23＝INPEX）が80.50点、2人目の戸塚優斗（24＝ヨネックス）が85.50点と高得点が連発されるハイレベルの展開で、最後にフロントサイドダブルコーク（DC）1440を決めるなどフルメークで83.00点をマークした。北京五輪銀のスコット・ジェームズ（31＝オーストラリア）が94.00点でトップに立つ中、決勝進出圏内の7位につけた。

一時帰国して治療を受けた平野歩は10日の公式練習に参加。骨折と打撲で、右膝は2倍近くに腫れ上がったと明かした。「（転倒の瞬間は）終わったとは思った。膝もいまだに感覚がないような感じ」と五輪4大会連続出場も危ぶまれる状況だったが、「戻れる可能性はゼロじゃなかった。1％でもあれば、この場に足を運び、滑りたい気持ちだった」と決意を説明した。

雪上練習再開はイタリア入り後。「（滑りの手応えは）全然ない。調子も上がりきれず、パイプも自分の不得意な感じ」と悲壮感を口にし、目標について「やり切った、という気持ちで終えること」と話していた。

男子ハーフパイプ予選には24人が出場。2本ずつ滑走してベストスコアの上位12人が決勝へ進出する。