ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）小林陵侑（チームROY）高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得。4年前に失格となった高梨はリベンジを果たし涙。悔しさを知る伊藤有希が高梨に取った行動に、ファンも感動していた。

2本の好ジャンプを見せた高梨は、二階堂がラストを締めてメダルを決めると、笑顔で両手を突き上げた。その後、会場にいた伊藤からハグされて涙した。

2022年北京五輪の混合団体、高梨は1本目に会心のジャンプを見せた後、スーツ規定違反でまさかの失格に。2本目はまとめたが、感情を抑えきれず、ランディングゾーンで号泣。チームも4位で責任を背負いこんだ。伊藤も同じチームで出場しており、当時の悔しさをともに味わっている。

TEAM JAPANの公式Xでもこのシーンが写真で投稿され、ファンから感動の声が続出した。

「伊藤選手の人柄、人格に感動」

「このワンカットだけで涙腺崩壊する」

「伊藤有希さんが高梨沙羅さんをハグしてる場面を見て朝から泣きそうになりました」

「ずっとずっと共に戦って来ましたからね」

「伊藤選手の人間力はメダル級、金メダルあげたい」

「沙羅ちゃん報われて本当に良かった」

「あかん、目から涙が…」

「伊藤有希選手と高梨沙羅選手にしかわからない4年間があったんだろうな、、、」

「伊藤有希がいつも本当にいい子すぎて泣ける」

「仲間っていいね」

高梨は中継インタビューで「あの時一緒に飛んでくれた有希さん、（佐藤）幸椰さんと取ることができなかったメダル。応援し続けてくれる有希さん、幸椰さんのおかげでここに今立たせてもらえている。沢山の方々の力があって取れたメダル」と感謝した。



（THE ANSWER編集部）