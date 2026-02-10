まるで視覚トリック。二次元に見えるキーボード
2025年2月23日の記事を編集して再掲載しています。
輪郭線があるだけでマンガっぽい。
以前にネットで話題になったのが、プラモデルをマンガ風に塗ると2Dに見える目からウロコの技法。
輪郭線を縁取り、シャドウやハイライトをボカさずクッキリ描くとマンガやアニメっぽく見えるというものです。自動車やカフェでも例があるので、見たことあるかも？
キーボードを2Dマンガにしてみよう
KeyGeakの「Comic Line Cherry Profile Keycaps Set」は、キーキャップをマンガ塗りにしたセット。
縁取りや他の面を、インクペンでシャシャっと描いたような勢いも感じられます。
ふとデスクを見ると、キーボードだけ2次元に見えてトリックアートみたいです。
シンプルに白か黒もアリ
キーはCHERRY MX メカニカルスイッチで、形状はチェリー・プロファイル。136キーがセットに。カラバリはミックス、ブラック、ホワイトの3種類から選べます。
価格は59ドル（約8,870円）です。
