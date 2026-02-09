カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、未だかつてない、ノリノリのノリ味として「じゃがりこ ノリノリノリノリ味」を2月16日から全国のセブン−イレブン店舗で数量限定発売する（なくなり次第、終了）。

「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で”はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生し発売30周年を迎えたロングセラー商品。

セブン−イレブン店舗で不定期に数量限定発売している「じゃがりこ」は、これまで「＃レベチーズ味」や、「たらこぉぉぉ バタァァァー味」、「バババババターーーーー味」など、いずれも高い販売実績を誇り、SNSを中心に話題となってきた。

今回発売する「じゃがりこ ノリノリノリノリ味」は、スナックのフレーバーとして人気の高いノリ味を、「じゃがりこ」らしいユニークさで表現した商品となっている。圧倒的なノリ感が伝わることを目指したパッケージと、見た目も味もしっかりと青のりを感じられるノリ味の「じゃがりこ」を、ぜひ食べてほしい考え。

商品特長は、青のりをふんだんに練り込み、独特の風味とうま味が重なり合うことで、飽きのこないおいしさが楽しめる商品となっている。「じゃがりこ」1本1本にしっかり青のりを感じてもらい、「ノリノリノリノリ味」という味名に負けないインパクトのある味に仕上げた。

パッケージは、ノリを連想させる濃い緑を背景に、ノリとノリノリ感が伝わる「じゃがりこ」らしい、楽しい雰囲気で、思わず手に取りたくなるデザインにした。

［小売価格］216円前後（税込）

［発売日］2月16日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp