ガチャマシン型立体シールメーカー『キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ』が、2026年8月1日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。＞＞＞キラ★ガチャシール ぷっくりドロップや別売りセットをチェック！（写真10点）タカラトミーでは、これまで「Cella（セラ）」（1996年発売）をはじめ、「おはじきシール」