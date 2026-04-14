「レッサーパンダの威嚇みたいって言われたぽてとのお手」【動画】全力の「お手」が、レッサーパンダの威嚇みたいになっちゃう子犬さんこんなポストをされたのはマルプーのぽてと（@potato_maltipoo）さん。投稿された動画には、マルチーズとトイプードルのミックス犬・ぽてとくんが、一生懸命お手をしようとする姿が収められています。小さな体で両手をぴょんと思いっきり上げるその仕草が、まるでレッサーパンダが威嚇するときの