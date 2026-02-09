クラボウ<3106.T>＝後場急伸し１万円大台乗せ。株式併合考慮ベースで１９９１年以来、約３４年ぶりの高値をつけた。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益予想を前回予想の８０億円から８５億円（前期比１７．６％減）、最終利益予想を１０５億円から１１５億円（同２７．６％増）に引き上げたことを好感した買いが入っている。自動車フィルター向け不織布や自動車内装材向け軟質ウレタンが順調に推移している。鉄道業界向けインフラ検査システムなどのエレクトロニクスも好調。最終利益については投資有価証券売却益が増える。なお、４～１２月期は売上高が１０５２億４６００万円（前年同期比５．９％減）、営業利益が６３億８０００万円（同１０．０％減）、最終利益が９９億７０００万円（同５５．２％増）だった。



太陽誘電<6976.T>＝上昇加速で７日続伸。６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから６５億円増額し３５４０億円（前期比３．７％増）、最終利益予想は４０億円増額し１３０億円（同５．６倍）に引き上げており、評価されたようだ。為替変動による影響を織り込んだ。４～１２月期の売上高は２６６１億３９００万円（前年同期比４．５％増）、最終利益は１２６億２６００万円（同５４．６％増）となった。第２四半期（７～９月）までのコンデンサーの売り上げに一部前倒し需要が含まれており、第３四半期（１０～１２月）は前四半期比で減収となったが、サーバー向けは堅調だったという。また、為替差益５０億３０００万円を営業外収益に計上した。第４四半期（１～３月）の想定為替レートは１ドル＝１５５円としている。



サイバーエージェント<4751.T>＝切り返し急。６日の取引終了後、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表した。売上高が２３２３億７７００万円（前年同期比１４．０％増）、営業利益が２３３億９５００万円（同２．８倍）だった。好業績を評価した買いが集まっている。既存タイトルと海外展開が好調に推移したゲーム事業が大幅な増収増益を達成し業績を押し上げた。加えて、メディア＆ＩＰ事業が子会社ＡｂｅｍａＴＶの営業黒字転換も相まって好調だった。



東亜建設工業<1885.T>＝物色人気継続で６連騰。海洋土木大手で東南アジアなど海外展開にも注力するが、国内外ともに利益拡大基調を強め、足もとの業績は会社側の想定を超えて好調に推移している。そうしたなか前週末６日取引終了後、２６年３月期通期予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の２１５億円から２３１億円（前期比１２％増）に増額、２ケタ成長で過去最高利益を更新する見通し。年間配当も従来計画の７７円に１５円上乗せし９２円とすることも併せて発表、前期実績からは１６円の大幅増配となる。これらを好感する買いを呼び込む状況となっている。



日本電子材料<6855.T>＝ストップ高。半導体検査用プローブカードの専業メーカー大手で商品競争力が高く、グローバルニッチトップの一角に位置する。業績も最先端ＡＩ半導体であるＨＢＭ（高帯域幅ＤＲＡＭ）向けプローブカードなどが牽引し、会社側想定を上回って絶好調に推移している。前週末６日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の４８億円から６５億円（前期比４１．８％増）に大幅増額、４期ぶりに過去最高利益を大幅更新する見通しとなった。好業績を背景に株主還元も強化し、今期年間配当を従来計画の６０円から８０円に２０円上乗せすることを併せて発表、前期実績比でも１０円の増配となり、これも株価上昇を強力に後押しする格好となった。



日本金銭機械<6418.T>＝急反発。前週末６日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１４億円から２６億円（前期比４７．１％減）へ、純利益を３２億円から５０億円（同３１．２％増）へ上方修正したことが好感されている。足もとの状況から、遊技場向機器セグメントが従来予想を下回るものの、グローバルゲーミングセグメントで北米地域向けのゲーミング機器搭載用の紙幣識別機ユニットなどの収益性の高い製品の販売が増加しており、売上高は３１０億円（同１８．０％減）の従来見通しを据え置くものの、営業利益は従来予想を上回る見通し。また、従来は円高を想定していた為替相場が円安に推移していることから為替差益が発生する見込みであることも最終利益を押し上げる。



出所：MINKABU PRESS