「恥ずかしい」木村葵来の金メダルにまさかの失言　放送事故の米解説は平野歩夢への“低評価”に怒った重鎮だった　思い出される北京の熱狂【冬季五輪】

アジア勢が表彰台を独占したビッグエア決勝(C)Getty Images

まさかの失言が波紋を呼んだ。

現地時間2月7日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア決勝は、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初となる金メダルを獲得。さらに木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得し日本勢ワンツーの快挙を達成した。

3位に入った前回王者スー・イーミン（中国）を含めれば、表彰台をアジア勢が独占した同種目にあって、問題となったのは、“スノボー大国”アメリカで解説を務めたレジェンドボーダーのトッド・リチャーズ氏の解説だった。

米スポーツ専門局『NBC』のコメンタリーを務めたリチャーズ氏は、中継終了直前にマイクのスイッチを切り忘れたのか、「あれは本当に退屈だった」「予選の方がずっと面白かった」と吐露。まさかの“失言”が全国放送に乗っかってしまったのだ。

その後、自身のインスタグラムで、リチャーズ氏は「マイクが音を拾ってしまった件について一言。あの発言は、記者の前だろうがどこだろうが言える内容だ。予選と決勝の様子を見て感じた僕なりの意見であって、特定のライダーについて言ったわけじゃない」と弁明。「はっきりさせておくよ。彼らはみんな、最高に素晴らしい存在だ」と訴えたが、XをはじめとするSNSで批判の声が噴出。国内外で波紋を呼ぶ事態となった。

批判の中には、表彰台にアメリカ人選手がいなかったこと、そしてアジア人選手が独占したことが、今回の「退屈発言」を生んだと指摘する声もあった。