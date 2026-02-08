この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ロックバンド・QOOLANDのボーカルとしても活動する平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」で「カラオケで恥をかきたくない人へ｜音痴でもなんとかなる歌い方」と題した動画を公開。歌に自信がない人でも、少しの工夫で上手く聴かせることができるテクニックを紹介した。



まず平井氏は、録音した自分の声に違和感を覚える現象について解説。人間は普段、骨伝導と空気伝導の両方で自身の声を聞いているため、豊かに響いているように感じているが、他人が聞いているのは空気伝導の音だけであると指摘。録音した声こそが他人に聞こえている声に近いと説明した。



その上で、歌の下手さを手っ取り早くごまかす方法として、レコーディングで使われる「ダブリング」というテクニックを紹介。これは、同じボーカルパートを2回歌って重ねるというもので、多少の音程やリズムのズレが平均化され、結果的にアラが目立たなくなり、声に厚みも出るという。ジョン・レノンもこの手法を多用していたと平井氏は語る。



さらに、カラオケで上手く歌うための具体的なコツも伝授した。最も重要なのは「リズム」を意識することだという。多くの人がやりがちな「歌詞ガイドの画面を見ながら歌う」行為は、視覚情報に頼りすぎるあまり、音楽のリズムからズレる原因になると指摘。ガイドはあくまで歌詞を確認する程度にとどめ、オケのドラムやベースの音をしっかり聴いてリズムを取ることが上達の鍵だと語った。



また、小節の頭より前に食い込んで始まるメロディー「アウフタクト」を意識することも有効だとアドバイス。BUMP OF CHICKENの「天体観測」の「午前二時」や、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの「リライト」の「消して」などがこれにあたり、このリズムを正確に捉えることが重要だとした。



平井氏は、「音程が多少ズレていても、リズムが合っていれば不快な歌にはならない」と強調。カラオケで上手く歌いたい人は、まずオケをしっかり聴き、体でリズムを取りながら歌う練習から始めてみてはいかがだろうか。