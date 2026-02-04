カロリーが気になって、気づけば和風味ばかり…。そんなマンネリを感じていませんか？ じつは、ちょっとした工夫次第で、ダイエット中でも満足感のある料理を楽しむことができます。今回は、ずぼらやせレシピの達人・ねこくらりえさんに、食べ応えがありながら罪悪感なく食べられる「韓国風春雨スープ」を教えてもらいました。栄養管理アプリ「あすけん」管理栄養士によるコメントも必見です。

健康的な体づくりに大切な「PFCバランス」とは…？

1日の摂取エネルギー（カロリー）に対して、タンパク質（Protein）、脂質（Fat）、炭水化物（Carbohydrate）のエネルギーが占める割合を表したもの。

1日の理想的なバランスは、タンパク質13〜20％（18歳〜50歳の場合）、脂質20〜30％、炭水化物50〜65％とされています。

高タンパク・低脂質のねこくら式レシピに、1食置き換えるようにすると自然とPFCバランスが整いやすくなります。

減量の味方！鶏胸肉を「韓国風」においしく調理

パサつくからと嫌われがちな鶏胸肉は、繊維を断つようにそぎ切りにして下味をつけることで、やわらかくなります。

●チキンと春菊の韓国風ごちそう春雨スープ

【材料（1人分）】

鶏胸肉 100g

春菊（7cm長さのざく切り） 50g

緑豆春雨（熱湯で戻し食べやすく切る） 15g

酒、片栗粉 各小さじ1

塩 ひとつまみ

水 1と1／2カップ

めんつゆ（3倍濃縮） 大さじ2

ジャガイモ（5mm厚さの輪切りにして水にさらす） 小1個（100g）

タマネギ（5mm薄切り）、エノキダケ（石づきと取りほぐす） 各50g

ニンジン（細切り） 30g

コチュジャン、ゴマ油 各小さじ1



【つくり方】

（1） 鶏肉は繊維を断つように食べやすくそぎ切りにし、酒、塩をもみ込み、片栗粉をまぶす。

（2） 鍋に分量の水、めんつゆを入れ、春菊以外の野菜、エノキダケを加えて中火にかける。

（3） （2）が沸騰したら（1）の鶏肉とコチュジャンを加え、火がとおるまで2〜3分煮る。

（3） （3）に春菊、春雨を加えてひと煮立ちさせる。

（3） （4）を器に盛り、ゴマ油を回しかける。

［1人分361kcal P（タンパク質）30g／F（脂質）7g／C（炭水化物）54g］

＜あすけん・ポイント！＞

ジャガイモと春雨を使うことで、ご飯に比べ炭水化物の量を抑え、食物繊維は約5倍に。

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mLです