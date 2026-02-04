知らないと脱出不可！ ドアが開かない時はどうすればいい？

近年レクサスや輸入車には、「電気式／電磁式ドア」採用されることが増えてきました。一体どのような機能を持つドアなのでしょうか。

レクサスでは、「NX」で初めて「eラッチ」が搭載され、当初話題となりました。

【画像】「えっ…！」 これが「クルマの鍵が開かない原因」です！ （22枚）

電気式／電磁式ドア（レクサスでは「e-ラッチ」）は、一見普通のドアハンドルのように見えますが、握っただけでロックが電子制御で解除されるドアハンドルです。

従来のドアハンドルの場合、強めに引いてロックを解除して、一度力を緩めてからドアを開くため、二段階の操作になります。

一方、電気式／電磁式ドアはドアハンドルを握った後は軽く引くだけでドアの開閉が可能です。内側のドアハンドルも、指を当てて軽く押すだけでロックが解除されます。

また、ブラインドスポットモニターと連動させることで、死角から歩行者や自転車等が近づいている場合に危険性があると判断した際は、自動的に開く操作が一時停止されます。

そのため、予期せぬ接触事故を防ぐ効果が期待できるのもメリットのひとつです。

電気式／電磁式ドアは開閉がスムーズに行えるのがメリットですが、バッテリーが上がったり事故で通電が止まったりして、機能しなくなった時はどうすればいいのでしょうか。

レクサスの「eラッチ」を例に見ていきます。実は、e-ラッチには「手動リリースハンドル」という「非常用レバー」があります。

しかし、そのことを知っているオーナーは意外と少ないでしょう。

e-ラッチが機能しなくなりドアが開かなくなったときは、焦らずに以下の手順で脱出を試みてください。

1. 内側のドアハンドルの指をあてる部分にある「手動リリースハンドル」を引く

2. ドア開操作が有効になる

3. もう一度引くとドアが開く

上記のように、脱出方法はシンプルです。

しかし、トラブル時に手動リリースハンドルの存在を知らなければ、水没時などに「閉じ込められた」と思いパニックを起こしてしまうかもしれません。

慌てて無理にドアを開けようとして、ドアハンドル周辺の部品を破損させてしまう可能性もあるため、e-ラッチが搭載されているクルマに乗っている方は、非常時の対応として覚えておきましょう。

なお、外側からドアが開かないときは、運転席ドアのキーシリンダーにメカニカルキーを差し込んでロックを解除することで、運転席ドアの手動リリースハンドルでドアを開けられます。

詳しい手順は以下の通りです。

1. プラスチック製のカードを用意する（万が一破損しても問題ないもの）

2. カードを運転席側ドアハンドルのスリット部の隙間に差し込む

3. カードを「てこの原理」で軽く手前に引くとカチっと音が鳴りカバーが浮く

4. カバーの左側を抑えながら内側に向かって軽くスライドさせる

5. スマートキーの「PUSH」を押しながら、なかにあるメカニカルキーを取り出す

6. メカニカルキーをキーシリンダーに差して下側に回してロックを解除する

7. ドアハンドル右側下部の黒いカバー（手動リリースハンドル）を引くとドアが開く

衝突事故を起こしてエアバックが展開したときは、約10秒後に自動的にアンロックされるようになっているので、手動リリースハンドルを1回引くだけでドアが開きます。

バッテリー電圧低下時も、作動不能になる前にアンロックされるため、手動リリースハンドルを1回引けばドアを開けることが可能です（ロックされていたドアはロック状態を維持）。

※ ※ ※

基本的に、クルマ購入時はディーラーの担当者が「手動リリースハンドルの位置や使い方」の説明をしてくれますが、覚えていないオーナーも少なくありません。

しかし、知っているか知らないかが「生死の分かれ目」になる可能性もあります。

万が一の事態に備えて、「手動リリースハンドルの位置・開け方」と「メカニカルキーの取り出し方」は覚えておきましょう。