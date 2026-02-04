歌手サブリナ・カーペンターが、グラミー賞でのパフォーマンスをめぐりPETA（動物の倫理的扱いを求める人々の会）から強く批判された。サブリナは2月1日、会場となったロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナでヒット曲 「マンチャイルド」を披露。その際、白い鳥を手のひらに乗せて歌う姿が注目を集めた。



【写真】確かに鳥の羽を使ってるけど…レディー・ガガのグラミー賞でのパフォーマンス

しかしPETAはこれを問題視。Xに声明を投稿し、楽曲の歌詞になぞらえながら「配慮がなく、鈍感で、無意味……そして残酷」と痛烈に非難。「強い照明、大音量、人に触れられることは、空を自由に飛ぶべき鳥に恐怖とストレスを与える」と指摘した。さらに「2026年にもなって本物の鳥をステージに?」とし、「動物をグラミー賞に持ち込まないで」と訴えている。



PETAは同じく出演したレディー・ガガにも言及。楽曲「アブラカダブラ」で羽毛のように見える衣装を着用したことに対し、「羽は鳥のもの。鳥は自由であるべき」と主張し、「生きたまま抜かれても、殺された後でも、鳥は苦しむ」と厳しい姿勢を崩さなかった。



一方で、称賛の声もある。生涯功労賞を受賞したシェールについては、「象の保護から寒さに苦しむ犬まで、動物のために闘ってきた」と拍手を送った。また、ヴィーガンとして知られるビリー・アイリッシュには、「音楽だけでなく思いやりでも先頭に立っている」と、その価値観を評価している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）