豊臣秀長（小一郎）の幼馴染で、互いに想いを寄せ合う尾張の土豪の娘「直(なお)」を演じるのが、俳優の白石聖（27）。作中では男勝りで、自分の意見をはっきり言う役柄だが、実際の彼女はかなりクールなようで……。

【画像】25歳で披露した大胆な水着姿も…“絶対的美少女”と評される白石聖をじっくり見る



直の人気はうなぎのぼり（番組SNSより）

◆◆◆

大河ドラマオリジナルのキャラクター

白石演じる直は、代々織田家が治めており、豊臣兄弟が生まれたとされる中村（現・名古屋市中村区）出身という設定。彼女は大河ドラマオリジナルのキャラクターである。歴史学者の渡邊大門氏が解説する。

「ドラマで大倉孝二さんが演じている、直の父の坂井喜左衛門は史実でも存在します。坂井は守山（現・名古屋市守山区）の武士で、織田信長の叔父・織田信次の家臣だったことが知られています。ただ、中村で影響力を持つ土豪だったかはわからず、坂井に娘がいたと示す史料もありません」

物語では、秀長らと共に駆け落ち同然で故郷を出た直。後に秀吉の正妻となる寧々の侍女を務めることに。第2話放送時には「直ちゃん」が召離肇譽鵐鋲りするなど、ドラマ序盤の重要キャラクターの1人だ。

永野芽郁の代役として白羽の矢

白石は高校2年生の時、原宿でスカウトされたのがきっかけで芸能界に入る。

注目を浴びたのは2019年、『ゼクシィ』の12代目CMガールに起用されたこと。ドラマ・映画出演を重ね、ネットフリックスのドラマ『幽☆遊☆白書』でも主人公の幼馴染・雪村螢子役を好演した。

「収録現場で共演者と和気あいあいと過ごすタイプではなく、クールに撮影に備えている。お酒は飲めないわけではないけれど、そんなに強くないと言っていました」（ドラマ関係者）

今作で初めての大河出演となったが、実は白石は出演予定ではなかった。直はもともと永野芽郁が務めるはずだったが、昨年4月の田中圭との不倫報道で降板。急転直下、代役として白石に白羽の矢が立ったのだ。

「『カナカナ』など何度もNHKドラマに出演。演技力も高く評価され、彼女に決まりました」（NHK関係者）

俳優として順風満帆の白石。実は民放ドラマへの出演が決まっているという。日テレ関係者が言う。

「日テレの7月期の日曜22時半からの枠で、共演はHey! Say! JUMPの山田涼介。原作は昨年の『このミステリーがすごい！』大賞を獲った『一次元の挿し木』（松下龍之介著）です」（日テレ広報は「編成の詳細についてはお答えしておりません」）

そんな彼女が、人知れず努力していることがある。SNS対策だ。

白石がSNS炎上を恐れるワケ

今の時代、人気タレントが些細な問題で炎上し、仕事を失うことすら珍しくない。

白石は24年、ネットやSNSで誹謗中傷を受けた被害者からの依頼を主な仕事とする弁護士ドラマ『しょせん他人事ですから〜とある弁護士の本音の仕事〜』（テレビ東京）で、パラリーガル役を演じている。同名の漫画が原作だが、白石は出演前から興味を持って読んでいたという。

原作とドラマの法律監修を務め、白石とも雑誌で対談している清水陽平弁護士が明かす。

「仕事や普段の生活でイラッとした時に、すぐにSNSに不満を書き込んでしまう人がいますよね。でも、白石さんはそれをしないよう、自分がなぜイラッとしたのか、その理由を紙に書きだして、気持ちを落ち着かせると言っていました」

つまりアンガーマネジメントである。また、過去に共演した俳優のファンから、SNSで謂れのない攻撃を受けたことがあるようで、

「『男性アイドルと共演する時には特に気を遣います』と言っていました。SNSに写真を投稿する際も、“匂わせ”のようにならないように共演者と一定の距離をとるなど、気を付けているそうです。また、SNSは見始めると気になってしまうので、『見過ぎないようにしている』とも言っていました」（同前）

清水氏は、白石がとにかく謙虚だったことが印象に残っているという。

「『自分はスカウトで俳優になりました。実力がまだまだな中、作品に出させて頂いて……』とおっしゃっていました。大河での大ブレークを期待しています」

完璧すぎる“SNS遊泳術”で、芸能界の荒波も巧みに泳いでいけそうだ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月29日号）