2月1日、滋賀県長浜市でおこなわれたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』の節分イベントに姿を見せたのは、女優の白石聖だ。青色の法被姿で福餅まきをおこなうと、集まった観客が歓声をあげた。現地を訪れた大河ドラマファンが語る。「白石さんは、豊臣兄弟の妹・あさひ役の倉沢菜さんと『豊臣兄弟!北近江長浜大河ドラマ館』のオープニングセレモニーに出席した後に、豊国神社を訪れました。放送開始から1カ月ですが、すでに多くのフ