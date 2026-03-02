仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第8回「墨俣（すのまた）一夜城」が1日に放送され、急展開のラストを迎えると、ネット上には「えぇ…（絶句）」「うわーこうくる!?」「あまりにも残酷すぎる」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】白石聖演じる小一郎（仲野太賀）の幼なじみ・直夫婦になる誓いをした小一郎（仲野）と直（白石聖）。墨俣への出