上々の滑り出しといえそうである。1月4日からスタートしたNHKの大河ドラマ「豊臣兄弟！」。とりわけ注目されているのは、“棚ぼた”で重要キャラクターを演じることになった白石聖（27）その人だ。＊＊＊【写真を見る】大河では封印？“ぷっくり唇”が色っぽい「白石 聖」川口春奈の再来初回の視聴率は前作「べらぼう」、前々作「光る君へ」を上回り13.5％。豊臣兄弟を演じるのは当代きっての人気俳優、仲野太賀（32）と池