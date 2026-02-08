「大河ヒロイン」に抜擢された女優NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が順調な滑り出しを見せている。仲野太賀と池松壮亮の掛け合いが好評を博すなか、業界内で注目を集めているのが、ヒロイン・直役を演じる白石聖（27歳）の存在だ。当初は永野芽郁が内定していたが、昨年の「不倫報道」で降板。急遽、白石に白羽の矢が立った。「'20年の大河『麒麟がくる』に起用された川口春奈の姿が重なります。沢尻エリカが放送直前に麻薬所持容疑で