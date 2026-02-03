激やせが指摘されるベッカム家長男の妻ニコラ・ペルツ、その理由が明らかに
両親であるデビッド＆ヴィクトリア・ベッカムとの不仲が明らかとなり、注目を集めているブルックリン・ベッカム。そんな中、妻のニコラ・ペルツがTikTokにてブルックリンとのラブラブショットを投稿したところ、彼女の激やせを心配する声が相次いだ。その背景が今回、明らかとなった。
【写真】ニコラ・ペルツ、細さ際立つ近影
ニコラの激やせが指摘され始めたのは先月末。現地時間1月26日にTikTokを更新し、コールドプレイの楽曲「イエロー」をバックに、「ブルックリン・ベッカム、大好き」というキャプションを添えて、ブルックリンとのキスやディナー中の姿、一緒に愛犬を走らせる様子などをシェアした。
これを追うように、ブルックリンもインスタグラムでニコラとのキスショットや食事中の写真など、ラブラブ写真の数々を公開したところ、「彼女は大丈夫？ 骨が見える」「彼女の健康をとても憂慮している。摂食障害だと思う」「彼女は食事をしているの？」「投稿する度にニコラが細くなっていくけれど、大丈夫？」「彼女は骨と皮だけじゃない！」などと心配の声が寄せられた。
Peopleによると、ニコラは現在、フェイ・ダナウェイやミラ・ソルヴィーノ、ジャック・ヒューストンらと共演するバレエ映画『Prima（原題）』の役作りのために、減量に取り組んでいるという。情報筋は「プリマバレリーナを演じる役作りのために、肉体改造と過酷なトレーニングを実施中です」と明かした。
IMDbによると、ニコラは『Prima（原題）』で主役＆製作総指揮を務める模様。「“芸術の守護者”で厳格な祖母に育てられた献身的なプリマバレリーナ、マーゴ（ニコラ）」の目を通して、現代的な力がバレエ団の伝統を脅かす様子を描き、芸術への献身に対する真の対価を問いかける内容となっている。
キャスティング発表時、ニコラはインスタグラムにて「素晴らしいキャストとスタッフが『Prima（原題）』のために集まってくれたことを本当に光栄に思います。私の壮大な夢が叶ったことが、まだ信じられません。並外れた才能を持つクリエイターたちが力を合わせ、私の夢から始まった物語に命を吹き込んでくれました」と喜びを綴っていた。
インスタグラムの近影でも細さが際立っているニコラだが、役作りのための減量と分かり、過度に心配する必要はなさそうだ。
引用：「ニコラ・ペルツ」インスタグラム（＠nicolaannepeltzbeckham）
「ブルックリン・ベッカム」インスタグラム（＠brooklynpeltzbeckham）
