ブルックリン・ベッカム（24）の妻ニコラ・ペルツ（28）が、義妹ハーパーちゃんの誕生日を記念して、数枚の写真を自身のInstagramで公開した。しかしその中の1枚ではニコラがTバックらしき下着の一部を見せ、ハーパーちゃんとお揃いのタトゥーを披露していたことから、フォロワー達を困惑させている。コメント欄には「タトゥーは本物なの？」といった声や、「ドン引きする」「不適切だ」といった意見で溢れ返った。【この記事の他