「全財産は11万円です」”一夫多妻ヒモ男”が明かす「ハーレム崩壊の原因」と「意外な新生活」

YouTubeの収益が激減

「一夫多妻のヒモ男」を名乗り、３人の妻と４人の子どもとの“大家族生活”を発信してきたインフルエンサーの渡部竜太さん（38）。YouTubeチャンネル登録者数は５万人を超え、一夫多妻という極端な生き方を赤裸々に公開し続け注目を浴びていた。

だが昨年末「一夫多妻、崩壊の一部始終」と題した動画を投稿。そこで語られたのは、円満とは程遠い“事実上の解散”だった。８人家族という異様な生活の裏で、第１夫人の陽咲さんと第３夫人の千晴さん、そして４人の子どもたちは家を出ていったという。

あれから約１ヵ月ーー一夫多妻生活は本当に終わったのか。それとも形を変えて続いているのか。皮肉にもYouTubeでは過去最大の盛り上がりを見せている渡部家の現在の状況について、たまたま東京を訪れていた渡部さんに話を聞かせてもらった。

１月某日ーー渡部さんは以前も我が家にオムライスを作りに来てくれたが、今回は彩花さんと一緒に得意料理の「梅しそ唐揚げ」を振る舞ってくれた。

東京での滞在は７日間。フェリーを乗り継ぎ、ペットの犬を２匹つれて自家用車でやってきたそうだ。ちなみにホテルは取っていないという。

「いま、本当におカネがなくって（苦笑）。僕たちのホテル以外にペットホテルってなると出費が……。全財産11万円です」（渡部さん）

YouTube内で’25年の収益は2300万円あったと話していたが、借金が1000万円あり、内情は「ジリ貧」だという。彩花さんは今回の車中泊についてこう話す。

「もう結構慣れましたね。道の駅とかサービスエリアの駐車場でトイレが近くにあれば、意外と不便はないです。でも昨日の駐車場はトイレから350mも離れていたから『万が一、急にお腹が痛くなったらどうしよう？！』って不安になりました」

そんな話をしながら慣れた手つきで渡部さんが作った梅しそ唐揚げは、びっくりするほど美味かった……！ 持ってきてくれたストロングゼロが進んで仕方がないが、その手を止めて、今回の騒動について改めて聞いた（以下、「」内は渡部さん）。

「12月22日だったかな。少し早めにクリスマス会を開いて動画を撮って、その夜役員会議を行ったんです。そこで解散が決まりました」

「一夫多妻ちゃんねる」を運営する渡部家は、渡部さんが社長で夫人たちは役員。仕事にまつわる話し合いは“役員会議” となる。

「’25年の収益は2300万円ありましたが、自分としては5000万円はいける想定でした。そこで僕が提案したのは別居。僕が家を出て、もっと夫人を増やして“ヒモチャンネル”をやり、夫人たちは３人で“シングルマザーちゃんねる”をやればいいと思ったんです」

順調そうに見える「一夫多妻ちゃんねる」だが、実際のところ収益は右肩下がりだったという。

「本当に家賃を滞納するレベルでした。視聴者からしたら信じられないと思うし、僕も“ヒモ” っていう設定だから話していいか迷ったけど……夫人たちが全然働いてくれなかった。働かないから、じゃあもう僕が外に行って新しい妻を探して、それを動画にする。夫人たちは夫人たちで自分たちの動画を作って収益を増やすべきだと思った。家族を守るための合理的な考え方だと思いませんか？」

ヒモはあくまで「設定」

だが、渡部さんの提案に夫人たちは賛同せず、役員会議が地獄の会議に変わってしまった。

「夫人たちは、僕が一夫多妻であることに理解はあるものの、家を出てまで新しい嫁を作ることには難色を示した……。『それなら私たちの存在価値はないよね』と。僕は使えるヒモなんですよ（笑）。稼ぐし、子育てするし、家事もするから。だから、いなくなったら家庭が回らなくなるのは目に見えていました」

最終的に「解散」を言い渡したのは渡部さんだった。

「夫人たちは朝８時から子どもたちを保育園に預けて、ずっと部屋にこもってる日もあって、全然働いていなかった。保育園の園長先生も僕たちの『ファンです』と言って応援してくれていたのに、実際部屋に閉じこもって何もしていない状況が続いているのは、いい気分ではなかった。

毎朝10時にはリビングに来て、いつでも動画を回せるようにしておいてほしいって言ってたけど、誰も守らない。……僕も限界でした」

結果、陽咲さんは４日後、千晴さんは７日後に出て行ってしまった。２人を引き止めることはなく、２人から養育費や認知について言及されることもなかった。

「もう今回ばかりは『引き止められないな』と思いました。何だろう……ずっと一緒にいた家族だし、好きな人だから、わかっちゃうんですよね。子どもについて取り決めは何もありませんし、何も言われていませんが、今後もYouTubeの収益を養育費の代わりとして分配していく予定です」

現在は彩花さんだけが残った形になるが、彼女は何故残留を選んだのだろうか？

「彼とはやり残したことがある。別に嫌いになったわけでもないし、妊活も途中だし、離れて暮らすつもりもなくって、こんなことがあっても『ついていきたい』って思ったんです。

解散は望んでなかったんですけど、いまの【一夫一妻制】はすごく自然な形ですよね。先に一夫多妻制を経験したから、順番が逆？ という感じではあるけど、この形への憧れもあったから新鮮ではあります。経験できたことに関しては嬉しい、かな？」（彩花さん）

話の最中で「俺、浮気してるよ！」と渡部さんが茶々を入れた。驚くことに「地獄の会議の直後にSEXしてきた」と笑ってぶっちゃける。「最初から彼はずっとこれ（笑）。もう変わることはないし、諦めています」と彩花さんは微笑み続ける。最後に渡部さんはこう話した。

「出て行った千晴と陽咲のことはまだ好きです。いまでもフラッと『ただいま』って帰ってこないかなって思います。地獄の会議は最初、動画を回していませんでした。それを『これ撮ったほうがいいんじゃない？』と言ってくれたのは千晴。陽咲も賛同してくれました。皮肉にもこれが過去最高に盛り上がりました……。

２人ともう一緒には過ごせないけど、僕の活動自体は『応援してる』と言ってくれて、千晴は最後にくれた手紙に『美味しいネタできたね！ 稼いで！』と書いてくれました。……今回のネタは２人からの餞別だと受け止めています。僕の使命はこれをネタに“突き抜ける”。その一択だと思っています」

生活を共にしていた夫人２人が去り、現状“一夫一妻”の渡部家。今後一体、どう突き抜けていくのだろうか。

撮影・文：吉沢さりぃ