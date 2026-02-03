猫の日記念「ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味」登場
ギンビスは、2月22日の猫の日を記念した新商品「ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味」を、2月9日より全国のコンビニエンスストアで順次発売する。
ギンビス「ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味」
同商品は、ねこを主役にした特別デザインパッケージを採用。ねこ以外のどうぶつたちはカフェの店員をイメージしたデザインで描かれている。また、「カフェラテ味」ではなく「カフェにゃて味」とするなど、猫要素を盛り込んだ遊び心のある仕様に仕上げたという。
袋を開けるとカフェラテの甘い香りが広がり、コーヒーのほろ苦さとミルクのやさしい甘さ、ビスケットの香ばしさのバランスが楽しめる。やさしい味わいのため、大人から子どもまで幅広い世代に向けたフレーバーとなっている。通常の「たべっ子どうぶつ」よりもミニサイズ仕様で、一口で食べやすく、場所を選ばず手軽に食べられる点も特徴とされている。
内容量は40g。価格は165円。全国のコンビニエンスストアで順次展開されるが、取り扱いのない店舗もあり、商品がなくなり次第販売終了となる。
