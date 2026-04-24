会議、相談、急な対応――上司になると、気づけば一日が「他人の予定」で埋まっていませんか。自分の仕事は夜と土日に持ち越し、余裕も判断力も削られていく。そんな負のループを断つ鍵にはどうすればいいのでしょうか？SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「し