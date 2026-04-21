4月21日から、セブン-イレブンがホットスナックの新商品「揚げたこ焼き（3個入り・6個入り）」を発売する。意外なメニューの登場に驚きの声が広がった。【写真】とろみと出汁感を追求したという強気価格の「たこ焼き」品質にこだわったセブンイレブンのたこ焼き価格は3個入りが198円（税込213.84円）、6個入りが396円（税込427.68円）。店内で揚げてから提供され、“生地のとろーり食感が味わえるできたて品質”にこだわった一