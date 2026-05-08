〈「趣味は女風呂の覗き見」「注意されて逆ギレ」銭湯を営む家族5人を殺害⋯18歳・少年はなぜ死刑にならなかったのか？（昭和24年の事件）〉から続く1949年、小田原で一家5人を殺害した18歳の男に死刑判決が下る。しかし、サンフランシスコ講和条約を機にした恩赦により無期懲役へ減刑、のちに仮出所を果たす。だがその結末は、さらなる凶行だった――。鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届