客と店舗スタッフは対等な立場のはずだが、店員をあからさまに見下す痛い人は後を絶たない。投稿を寄せた関西在住の50代男性（コンビニ店員）は、日常的に遭遇する理不尽な客について明かしてくれた。あるとき、レジで精算中の客がいるのに、大声で「タバコ、○○番2箱な」と割り込んできた中年サラリーマンがいたという。前の客が驚いていたため、男性が謝罪しつつ「前のお客様が現在お支払い中ですので、少しお待ちいただけます