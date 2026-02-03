蒼井優に18年ぶり民放「連ドラ」主演情報　ウラに”産後復帰”で大活躍の北川景子、戸田恵梨香の存在

’22年に第１子となる女児を出産

蒼井優（40）が‛08年に主演を務めた『おせん』（日本テレビ系）以来、約18年ぶりに民放地上波の連続ドラマで主演するのではないかと、業界内で話題になっている。

現在、中村倫也（39）が主演する『DREAM STAGE』が放送されているTBS金曜ドラマ枠の７月期で、蒼井の主演に向けた調整が進められているという。

蒼井は’19年６月にお笑いコンビ『南海キャンディーズ』山里亮太（48）と結婚し、’22年８月に第１子となる女児を出産。’23年にNHK連続テレビ小説『ブギウギ』で、劇団「USK」（梅丸少女歌劇団）のトップスター、大和礼子役で女優復帰している。

「『あさイチ』に出演した際に蒼井は『出産で腰がダメになってしまって、お話をいただいたときにどうしようと思った』などと産後の仕事復帰の難しさについて率直に語ったことで同世代女性の共感を集めました。収録時は、乳飲み子を連れて、スタジオのあるNHK大阪に“単身赴任”して週末だけ東京に戻ってくる生活を送っていると報じられました。『ブギウギ』がスタートすると、現役時と変わらぬ体型でクラシックバレエ経験者らしい見事な踊りを披露して視聴者を驚かせました」（女性誌記者）

演技派として知られる蒼井は映画を主戦場としている。

日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞した’06年９月公開の『フラガール』のほか、初主演の『花とアリス』（’04年）『リリイ・シュシュのすべて』（’01年）『百万円と苦虫女』（’08年）など代表作はたくさんあるが、地上波ドラマではストーリーを左右するような重要な脇役に回ることが多い。

映画化もされた人気ドラマ『Dr.コトー診療所』（フジテレビ系）では外科医のコトー先生を支える准看護師役だったし、NHK大河ドラマ『龍馬伝』では芸妓役を演じた。出産前の’20年にはNHK＆映画で『スパイの妻』で主演しているが、民放ではなく映画と連動した作品だったことを考えれば、数字を求められる民放での連ドラの主演は、彼女にとっても大きなチャレンジのはずだ。

３年ぶり復帰も『リブート』でみせた存在感

「連ドラ初主演で期待された『おせん』で蒼井は創業200年を誇る老舗料亭の若女将を演じました。きっぷが良くて姉御肌、食いしん坊で大酒飲み、色っぽいのに天然ボケという役柄でしたが、平均視聴率は７％台に終わりました。当時はまだ地上波の連ドラ自体、数字が良かった頃ですから、本人も残念だったと思いますよ。その蒼井が今回、18年ぶりにTBSでドラマ主演を務めようとしているのは、母親になって活躍する同世代俳優の影響もあるかもしれません」（テレビ局関係者）

最近も２児の母親である北川景子（39）がNHK朝ドラ『ばけばけ』で、家老の娘から“物乞い”に身をやつす演技が注目された。また、昨年11月に公開された映画『ナイトフラワー』では違法薬物の売人役を演じるなど、結婚前では考えられないような役柄で新境地を切り開いている。

また、今季ドラマでは戸田恵梨香（37）の快進撃が注目されている。日曜劇場『リブート』（TBS系）で鈴木亮平（42）と共演の豪華キャストのひとりとして話題になっているだけでなく、４月から配信のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』で占い師の細木数子さん（享年83）を演じる。

「戸田は’20年12月に俳優の松坂桃李さん（37）との結婚を公表し、’23年５月に第１子出産が報じられた。『リブート』で３年ぶりに女優復帰を果たしましたが、ブランクをまったく感じさせませんね。蒼井も７月期のTBSドラマが主演で決まれば、戸田さんの活躍に負けないくらい話題を呼ぶはずです」（同・テレビ局関係者）

そこで本サイトはTBSに蒼井のドラマ主演について事実確認の質問状を送ったが、期日までに回答は得られなかった。

山里亮太（48）が１月28日深夜放送のTBSラジオ『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』で、蒼井に長ゼリフの覚え方を伝授してもらったことを明かしている。母となり、演技派俳優としてどんな成長をみせてくれるのか、蒼井の活躍から目が離せそうにない――。