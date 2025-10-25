【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山田洋次監督の91本目となる最新作『TOKYOタクシー』が11月21日に公開。このたび、倍賞千恵子演じる主人公・高野すみれと木村拓哉演じるタクシー運転手・宇佐美浩二が、山田監督作品の聖地と言える東京・柴又から、タクシーで出発し“たった1日の旅”が始まる本編シーンが公開された。 ■乗車早々ギクシャク 解禁された本編シーンでは、タクシーが