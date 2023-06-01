ラ・リーガ 25/26の第22節 レアル・オビエドとジローナの試合が、1月31日22:00にカルロス・タルティエレにて行われた。

レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）、アルバート・レイナ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

65分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。ハイセム・ハッサン（FW）、アルバート・レイナ（FW）に代わりthiago cruz fernandez（FW）、サンティ・カソルラ（MF）がピッチに入る。

69分、ジローナは同時に3人を交代。ブライアン・ジル（MF）、アルナウ・マルティネス（DF）、イバン・マルティン（MF）に代わりクラウディオ・エチェベリ（MF）、ウーゴ・リンコン（DF）、アクセル・ビツェル（MF）がピッチに入る。

70分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。クワシ・シボ（MF）、ナチョ・ビダル（DF）に代わりニコラス・フォンセカ（MF）、ルーカス・アイハド（DF）がピッチに入る。

74分、ついに均衡が崩れる。レアル・オビエドのthiago cruz fernandez（FW）のアシストからイリヤス・チャイラ（FW）がゴールが生まれレアル・オビエドが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レアル・オビエドが1-0で勝利した。

なお、レアル・オビエドは39分にダビド・カルモ（DF）に、またジローナは80分にビクトル・ツィガンコフ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

