”小さいランクル”を投入する「トヨタの思惑」…クルマ屋でクルマを買えない異常事態がついに解消か

“小さいランクル”を投入

今はSUVの人気が高く、新車として売られる小型／普通乗用車の30〜40％を占める。

人気の理由は「カッコ良さと実用性の両立」だ。SUVはもともと悪路を走破できるクルマとして誕生したから、大径のタイヤを装着して背が高く、フロントマスクにも上下方向の厚みがあって存在感も強い。

その一方でボディの上側はワゴンスタイルだから室内が広い。居住性や積載性が優れ、荷室に3列目のシートを装着して多人数乗車が可能な車種もある。

そこでミニバンのユーザーが、子育てを終えてSUVに乗り替えることも多い。SUVはミニバンに比べて居住性や積載性が少し下がる代わりに、野性味や存在感が強い。このバランス感覚もSUVが人気を得た理由だ。

そして今の売れ筋SUVは、トヨタハリアー／カローラクロス／ヤリスクロスのような乗用車のプラットフォームを使ったシティ派になる。このタイプが膨大に増えた結果、一種の反動として、野性味の強い悪路向けSUVのトヨタランドクルーザーシリーズ（70／250／300）、スズキジムニーシリーズ（ジムニー／シエラ／ノマド）、輸入車ではジープラングラーなどが売れ行きを急増させた。

この流れに乗って、2026年5〜7月頃に登場する新型車がトヨタランドクルーザーFJだ。

一番の特徴はコンパクトなボディで、全長は4575mm、全幅は1855mm、全高は1960mmになる。

カローラクロスを少し拡大したようなサイズだ。ランドクルーザー250VXの4925mm・1980mm・1925mmに比べると、350mm短く、125mm狭く、35mm高い。

全高が1960mmに達する理由は、悪路のデコボコを乗り越えやすくする目的で、最低地上高（路面とボディの最も低い部分との間隔）に240mm前後の余裕を持たせ、ボディやエンジンを耐久性の優れたラダー（梯型の）フレームに架装するからだ。

購入の際は「後席」に注意

つまりランドクルーザーFJは、コンパクトなボディと悪路走破力に重点を置く。そのために車内は広くない。

身長170cmの大人4名が乗車して、後席に座る乗員の頭上と膝先空間は、握りコブシ1つ分に留まる。カローラクロスの膝先空間は握りコブシ2つ分だから、ランドクルーザーFJは半分程度だ。ただしランドクルーザーFJの後席は、座った乗員の足が前席の下にスッポリと収まる。広々感は乏しいが、4名乗車は可能だ。

ラダーフレーム構造の採用と余裕のある最低地上高により、床が高いため、乗降性も良くない。特に後席は、前述の足元空間の狭さにより、ドアの開口幅も狭く前席よりも乗り降りしにくい。購入するなら後席に注意したい。

荷室の床も高く、大きな重い荷物を積む時は体力を要する。リヤゲートは、スペアタイヤを装着するから横開き式で、これも開閉操作が重く感じられる。

エンジンは直列4気筒2.7Lのガソリンで、最高出力は163馬力（5200回転）、最大トルクは25.1kg-m（3900回転）だ。トランスミッションは6速ATになる。

このパワーユニットはランドクルーザー250など、さまざまなトヨタ車に使われている。ランドクルーザーFJの車両重量は2100kg前後と予想され、2.7Lガソリンエンジンは特に動力性能が高いわけではないが、運転しやすい性格だ。2.7Lエンジンが開発されたのは20年ほど前だから、今では消却が進んで、価格も安く抑えられる。

実用的なSUVに搭載するならメリットの多いエンジンだ。

新型ランクル投入の背景は…

駆動方式はパートタイム式4WDを採用する。ランドクルーザー70に使われる4WDと同様、4WDシステムに、前後輪の回転数を調節する機能が装着されない。舗装路は後輪駆動の2WDで走り、雪道や悪路などの滑りやすい場所で4WDに切り替える。舗装路では4WDの走行安定性を生かせない欠点がある。

その代わり4輪駆動時には前後輪の駆動系が直結されるから、駆動力の伝達も確実に行われる。後輪のデフロック（デファレンシャルギアをロックして悪路で空転を抑える機能）も採用され、泥道などでは駆動力の伝達効率をさらに高められる。

このようにランドクルーザーFJは、ランドクルーザーシリーズの中でも悪路指向が特に強く、メカニズムはシンプルだ。機能的にはランドクルーザー70をコンパクトにした性格のSUVに位置付けられる。

ちなみにランドクルーザーFJのパワーユニットやシャシーは、タイで生産されるピックアップトラックのハイラックスチャンプをベースに開発された。

ランドクルーザーFJの生産も、タイの工場で行う輸入車になる可能性が高い。ピックアップトラックのトヨタハイラックスは、現在はフルモデルチェンジを控えて国内販売を停止しているが、これもタイで生産される輸入車だ。

トヨタがランドクルーザーFJを投入する理由は、冒頭で述べた通り、シティ派SUVが増えた反動で悪路向けの車種が人気を得ているからだ。

ランクルの需要が分散される

悪路向けの車種が人気を得たことで、ランドクルーザー70／250／300は、日本仕様の生産が国内需要に追い付かない。

2026年1月時点では、全モデルで国内受注が停止している。ランドクルーザー250のみ、定額制カーリースのKINTOで使えるが、リース期間満了時の買い取りはできない。必ず返却するから購入とは異なる。いっこうに人気車種が手に入らない状況に呆れているドライバーも少なくない。

ここでランドクルーザーFJを導入すれば、ランドクルーザーシリーズの需要が分散され、生産と販売の効率を向上できる。いい換えればランドクルーザーFJの導入で、ランドクルーザー70／250／300の受注停止も解消されやすくなる。

またジムニーの5ドアモデルとなるノマドは、2025年1月に発表され、わずか4日間で約5万台を受注して販売活動を停止した。

ジムニーノマドは発表前の予約受注をほとんど行わなかったから、受注期間は正味4日間だ。日本史上最速の大量受注となった。ランドクルーザーFJも、ジムニーノマドに車両の性格が似ていて、ボディサイズも日本の道路環境に適するから大量に売れる見込みがある。

つづく記事〈トヨタ次第で転売ヤーは撲滅できる…注文殺到必至“小さいランクル”の販売で問われる「王者の品格」〉では、気になる価格や納期、中古車市場への影響などについて詳しく解説する。

