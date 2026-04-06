オフロードの「Icon」と洗練の「Premium」トヨタのイタリア法人は、2026年3月24日に、新型「ランドクルーザー250」に個性の異なる2つの新バージョン「Icon（アイコン）」と「Premium（プレミアム）」を設定し、2026年春からヨーロッパ全土で発売すると発表しました。80年にわたる成功の歴史の中で、ランドクルーザー・ファミリーは常に進化を続け、「どこへでも行き、無事に帰ってくることができる」という評判と、その堅牢性