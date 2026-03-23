春先はファッションに明るめカラーを選びたくなるもの。と同時に軽い素材感のアイテムで、見た目だけでなく自身の着心地にも季節感を取り入れたいですよね。UNIQLOが手がける「Uniqlo U」にも、春らしさ溢れるコレクションが到着。3月20日より発売が開始されます。2026年春夏のテーマは“New Rhythm of Color”。エッセンシャルアイテムの再解釈を掲げ、日々の着こなしのベースとなる基本アイテムに改めて目を向けたコレクションと