警察庁統計で見る被害の傾向と摘発状況、巧妙化する手口への有効な対策は？近年、全国各地で自動車盗難事件が発生しており、その対策が急務となっています。2026年2月に警察庁が公表した統計によると、2025年における自動車盗難の認知件数は6386件でした。これは2003年に記録した認知件数6万4223件のピーク時から1割以下にまで減少しているものの、2022年以降は再び増加傾向にあります。【画像】「えっ…！」 これが盗難にあっ