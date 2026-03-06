打倒ランクル！ 日産「“最強”本格SUV」27年発売へ！日産は現在、厳しい経営状況にありますが、今後は回復を図ります。そのためにも新型車が必要となります。直近の日産は、2025年に、電気自動車の「リーフ」と軽スーパーハイトワゴンの「ルークス」を発売しており、今後はコンパクトSUVの「キックス」や高級ミニバンの「エルグランド」のフルモデルチェンジが控えているほか、ラージサイズSUVの「パトロール」も新規投入する