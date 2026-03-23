ネット上では「外国人の余罪を追及して」「ヤードのパトロール強化を」などの声警視庁捜査3課などの合同捜査本部は2026年3月13日までに、盗品と知りながらトヨタの高級SUV「ランドクルーザー200」（時価270万円相当）を茨城県内の「ヤード」と呼ばれる施設で保管したとして、中古車販売会社社長などアフガニスタン国籍の男3人を盗品等保管の疑いで逮捕しました。警察によると、男らは共謀して2025年10月3日〜27日、茨城県古河