ジャガイモ高騰…ステーキ店は仕入れ値2割増も「フライドポテト食べ放題やめない」　ポテトチップスやコロッケにも値上げの波

外はカリッ。中はホクホクのフライドポテト。

2歳の男の子も一口食べれば「おいしい」と満足気な様子。

ステーキやハンバーグがメインの「ガーデンテラス New York Grill SYOCA」では、フライドポテトは欠かすことのできない名脇役です。

訪れた客も「やっぱりステーキと言ったらポテトという感じがするので、いっぱいのっててうれしいです」「ポテトもサクサク、外カリカリ、中ホクホク。おいしいです」と話していました。

店自慢の肉料理を引き立てるフライドポテトには、岩手県産のジャガイモを使用。

ただし、店で人気のフライドポテト食べ放題のコースでは、産地の異なるポテトを使っているとか。

SYOCA・片岡江里子マネージャーは「価格のこともあるけど、食べ放題の方は大きさも違うので、細いアメリカのポテトの方がお子さまも食べやすいので、ランチとか食べ放題に使っています」と話し、ステーキの付け合わせには国産を使用する一方、ランチや食べ放題にはアメリカ産を使用しているといいます。

東京都中央卸売市場のジャガイモの最新卸売価格は1kg当たり314円で、平年と比べ約6割も上昇中。

店の仕入れ値も2割上がったといいます。

それでも、片岡マネージャーは「（ジャガイモの価格が）上がってはいるけど、リピーターさんからの需要が多いので、（食べ放題を）辞めようと思ったことはないですね」と話します。

そうした中、カルビーと湖池屋は2月からポテトチップスの価格を順次引き上げると発表。

さらに、ジャガイモを使った人気の品といえば、揚げたてホクホクのコロッケです。

千葉・浦安市にある「MARUYA」ではジャガイモをゆでて、つぶして、衣をつけて、と手間暇かけて作ったコロッケが1個60円。

コロッケをカレーにトッピングした男性客は「60円なのでトッピングしたくなっちゃう」と話し、また別の女性客も「コロッケがすごくおいしい。コロッケ、メンチカツ、春巻きはいつも買って帰る」と話していました。

店の名前を冠した看板メニューの「マルヤ コロッケ」もジャガイモの高騰から逃れることはできません。

現在、店で使っているジャガイモは小さいサイズだといいますが、店が欲しいサイズのジャガイモと比べると、だいぶ小ぶりです。

MARUYA店主・下河原剛さん：

小さいから、数が多いから皮の量も多くなっちゃう。時間も3倍かかる、ちっちゃいと。大変だよ。

ついに店主は、2月からコロッケを1個60円から70円に値上げすることを決断せざるを得なくなったといいます。

MARUYA店主・下河原剛さん：

コロッケ1個買う人はいない。コロッケ10個買えば100円アップ。やっぱり怖い、お店やってると。値上げして客が少なくなるのは一番悲しいから。

苦渋の決断だという10円の値上げ。

店は自慢の味を守り続けます。