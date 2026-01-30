東日本と東北地方では、３０日は大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意を、また、西日本では大雪に注意してください。

【写真を見る】【大雪情報】30日は北陸70cm予想、東北50cm、近畿40cm 愛知の平地も積雪 交通障害・路面凍結に厳重注意を【最新 雪雨シミュレーション】

気象庁によりますと、日本付近は、強い冬型の気圧配置で強い寒気が流れ込んでおり、日本海は気圧の谷となっています。また、低気圧が北海道の西にあって、ゆっくり南南東へ進んでいます。３０日は、東日本と東北地方の日本海側を中心に、降雪の強まる所がある見通しです。

［雪の予想］（多い所）

３１日午前６時までの予想２４時間降雪量

東北地方 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ４０センチ

東海地方では警報級の大雪の可能性は低くなりましたが、岐阜県の岐阜・西濃や三重県北中部を中心に雪の降っている所があります。引き続き岐阜県では３０日朝まで、三重県では３０日昼前まで大雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。また、普段雪の少ない愛知県の平地でも積雪となっています。交通障害に留意してください。

［雪の実況］

３０日午前４時現在の２４時間降雪量

（アメダスによる速報値）

・岐阜県

白川村 ２８センチ

飛騨市河合 ２０センチ

本巣市樽見 １９センチ

関ケ原 １６センチ

郡上市長滝 １５センチ

３０日午前４時現在の積雪の深さ（速報値）

・愛知県

豊田市桑田和町 ９センチ

一宮市大毛 ２センチ

犬山市五郎丸 １センチ

・三重県

いなべ市北勢 ７センチ

亀山市関町坂下鈴鹿峠（下り線）２センチ

四日市市曽井町 ２センチ

菰野町潤田 １センチ

関東地方の平野部では、積雪となる可能性は低くなりましたが、３０日明け方にかけて、降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。