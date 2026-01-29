定番カップアイス「明治 エッセル スーパーカップ」の味わいと形状を忠実に再現したグミが新発売！

ロングセラーの定番カップアイス「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」の味を再現したグミ「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」が全国発売されます。

本商品は、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」のコクのある味わいを感じる風味を忠実に再現したグミです。

口の中にアイスを思わせるあの味が広がり、グミの形状はまるで本物のアイスがそのまま小さくなったような可愛らしいカップ型で、見た目の楽しさも演出しています。

明治の公式 X アカウントで、「『明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ』味のスナックとグミ、どちらを食べてみたいか」という問いかけを投稿したところ、グミに対して 1,000 件超の「いいね」がつく反響があったことから、商品化が実現したそう。

もっちりとした独特の食感は、アイスとは異なるグミならではの新しい噛み応えで、不思議な感覚が楽しめそうですね。「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」は20262月3日から、全国のコンビニ、駅売店にて発売。

エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ