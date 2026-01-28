ツールを使いこなす者が「情報格差」を埋める

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

バリュー株投資は、企業の本来の価値と比較して、現在の株価が割安であると考えられる銘柄に投資する手法です。つまり、「安く買って、高く売る」という投資の基本原則に忠実な戦略といえます。

バリュー株投資の場合、PERの値が低い株を買っていくのが基本スタイルですが、PERではなくPBRを参照するスタイルのバリュー株投資家もいます。

逆張りのバリューか

順張りのモメンタムか

また、株価の上昇に勢い（モメンタム）がある銘柄を買って上値を追う「モメンタム株投資」のなかでも1年間くらい上昇トレンドを続けている銘柄は、その勢いを継続することが多いです。

この「勝ち馬に乗る」という投資スタイルも、日本株の場合は有効な手法と考えられます。

テクノロジーが武器になる

ネット証券を使い倒す

これらのシグナルやファクターの多くは、近年はSBI証券や楽天証券、マネックス証券などのネット証券、また「株探」などの株式情報サイトのスクリーニング機能を介して、個人投資家も容易にキャッチできるようになっています。

【解説】「バリュー×モメンタム」という

最強のハイブリッド

かつては機関投資家だけが独占していた高度な分析データが、今やスマートフォンのボタン一つで手に入る時代です。この「情報の民主化」は、私たち個人投資家にとって、歴史上かつてない追い風となっています。これら強力な武器をどう活用し、自身の資産形成に繋げていくべきか、その本質を整理してみましょう。

バリュー株投資の唯一の弱点は、割安なまま放置される「バリュートラップ（割安の罠）」に陥ることです。しかし、ここに「モメンタム（勢い）」の視点を加えることで、その弱点を克服できます。

「万年割安だった株が、何らかのきっかけで動き出した瞬間」を捉えることができれば、リスクを抑えつつ、短期間で効率よく利益を得るチャンスが生まれます。スクリーニングで「PBR（株価純資産倍率）が低く、かつ株価が25日移動平均線を上抜けた銘柄」などを探す習慣は、あなたの投資効率を劇的に高めてくれるでしょう。

ツールを使いこなす者が

「情報の格差」を埋める

ネット証券のスクリーニング機能は、いわば「情報の自動選別機」です。何千もの銘柄を一つひとつチェックするのは不可能ですが、ツールを使えば数秒で「お宝候補」を絞り込めます。

大事なのは、ツールが出した結果を鵜呑みにするのではなく、「なぜこの銘柄の数値が良いのか？」という裏側にあるストーリーを推測することです。この「数値＋背景の考察」こそが、人間ならではの強みとなります。

自分の「性格」に合った

スタイルを型にする

「割安な株をじっくり持ち、評価されるのを待つ」のが得意な人もいれば、「勢いのある波に乗り、素早く利益を出す」のが得意な人もいます。どちらが正解ということはありません。

大切なのは、ツールを使って自分の性格に合った「勝ちパターン」を型にすることです。一度自分なりのルールが確立されれば、市場のノイズに惑わされることなく、淡々と、かつ確信を持って資産を増やしていくことができるようになります。

