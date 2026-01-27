【開幕】ガジェットから日用品まで。Amazonセールの注目商品まとめ
「Amazon スマイルSALE」が、2026年1月27日（火）から開催中です。今回はガジェットからファッションアイテム、飲料や医薬品まで注目のアイテムをピックアップ。人気商品は売り切れることもあるので、気になる商品がある人は早めの購入がおすすめです！

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

2,629円 → 1,355円（48%オフ）

小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠

1,142円 → 804円（30%オフ）

鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」


アレジオン

【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

8,294円 → 3,087円（63%オフ）

睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」


キユーピーウエルネス

キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)

2,380円 → 1,100円（54%オフ）

ブラック、ネイビー、ブラウンカラーあり。ボアフリースのフルジップジャケット


Champion

アウター ボアフリース スクリプトロゴ 刺繍 ハイネック ジップフーデッドジャケット C3-L616Z-090-L

9,350円 → 4,435円（53%オフ）

PCやA4書類などを収納できるオープンファスナーつきのトートバッグ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] Geoface Box Tote ブラック ONESIZE

8,600円 → 6,798円（21%オフ）

急な悪天候にも対応。はっ水加工を施したウインドブレーカー


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

THE NORTH FACE(ザノースフェイス) ジャケット Hydrena Wind Jacket ブラック M

19,000円 → 13,910円（27%オフ）

カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー

58,800円 → 53,800円（9%オフ）

一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17 Pro）」


Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スターライト

78,800円 → 73,800円（6%オフ）

最大24時間使える進化したバッテリー「Apple Watch Series 11」


Apple(アップル)

Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 42mmシルバーアルミニウムケースとパープルフォグスポーツバンド - M/L

79,168円 → 71,251円（10%オフ）

換気のタイミングがすぐにわかる、SwitchBotの「CO2センサー」


スイッチボット(SwitchBot)

【冬の換気・乾燥対策】SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応

7,980円 → 6,380円（20%オフ）

最大出力100Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)

1,890円 → 1,690円（11%オフ）

最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」


Soundcore

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック

5,990円 → 4,990円（17%オフ）

24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ


Soundcore

Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)

5,990円 → 3,990円（33%オフ）

ラベルレスで分別が簡単。天然水を多層フィルターで磨きあげた軟水


日本の水

【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ]

1,080円 → 980円（9%オフ）

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本

1,664円 → 1,498円（10%オフ）

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,227円 → 1,985円（11%オフ）

エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

5,132円 → 3,849円（25%オフ）

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋


松屋

福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉

13,680円 → 6,780円（50%オフ）

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】

5,268円 → 4,731円（10%オフ）

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

1,922円 → 1,519円（21%オフ）

天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 高湿度90%密集干しでも天日干し級に強力消臭 洗濯洗剤 液体 つめかえ用2380ｇ

1,321円 → 1,080円（18%オフ）

黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

1,333円 → 1,080円（19%オフ）

厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用


クイックル

クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

990円 → 748円（24%オフ）

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

2,219円 → 1,774円（20%オフ）

初心者におすすめ。スタンダードな大人用「奇跡の歯ブラシ」


HaRENO/

奇跡の歯ブラシ なぞるだけで汚れがおちる おとな用 クリアブラック 3本セット【正規品】【公式】

1,860円 → 1,488円（20%オフ）

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート


チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

6,210円 → 4,476円（28%オフ）

ふっくらおあげが美味しい。「どん兵衛 きつねうどん（東）」


どん兵衛

どん兵衛 きつねうどん (東) 日清食品 カップ麺 96g×12個

3,059円 → 2,044円（33%オフ）

日清食品「カップヌードル シーフードヌードル」ミニサイズ


Cup Noodles

カップヌードル シーフードヌードル ミニ 日清食品 カップ麺 38g×15個

2,300円 → 1,732円（25%オフ）

つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」


ハミング

ハミング 【大容量】消臭実感 柔軟剤 つめこみ洗いも、部屋干しも、無敵消臭! 内Nｏ.1抗菌 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 2,600ml

1,667円 → 1,188円（29%オフ）

メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能


AMBiQUE

アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 ビオチン (通常サイズ×1袋)

2,480円 → 1,780円（28%オフ）

肌の凹凸に密着。簡単に深剃りが可能な「51-M1200s-V」


Braun

ブラウン 電気シェーバー シリーズ5 電動 髭剃り メンズ 【Amazon.co.jp限定】 51-M1200s-V ミント キワゾリトリマー 防水設計 充電式 コードレス ディープキャッチ網刃

12,800円 → 8,980円（30%オフ）

ゲーム内の音を余すことなく再現。ソニーのゲーミングイヤホン「INZONE Buds」


Sony

ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修 / 完全ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱 / LE Audio対応 / アクティブノイズキャンセリング / 立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電 / マイク付き / PS5 スマホ PC Switch ホワイト

29,700円 → 22,500円（24%オフ）

その他のおすすめ商品


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

2,420円 → 1,936円（20%オフ）

ULBO

ULBO（アルボ） PLATINUM シトルリン アルギニン 亜鉛 厳選7成分180粒 栄養機能食品

2,480円 → 1,984円（20%オフ）

パーフェクトワンフォーカス

パーフェクトワンフォーカス PERFECT ONE FOCUS スムースクレンジングバーム 75g (スムースクレンジングバームディープブラック(単品))

2,970円 → 2,376円（20%オフ）

KEEPTIME

KEEPTIME モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI PS4/XBOX/Sw-itch/PC/Macなど対応 在宅勤務 リモートワーク

13,950円 → 8,406円（40%オフ）

カビキラー

【まとめ買い】カビキラー 洗濯槽クリーナー 550g×3本 お掃除手袋つき 除菌 消臭 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要

1,111円 → 944円（15%オフ）

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

