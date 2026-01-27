【開幕】ガジェットから日用品まで。Amazonセールの注目商品まとめ

「Amazon スマイルSALE」が、2026年1月27日（火）から開催中です。今回はガジェットからファッションアイテム、飲料や医薬品まで注目のアイテムをピックアップ。人気商品は売り切れることもあるので、気になる商品がある人は早めの購入がおすすめです！

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」

小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」

鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」

睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」

ブラック、ネイビー、ブラウンカラーあり。ボアフリースのフルジップジャケット

PCやA4書類などを収納できるオープンファスナーつきのトートバッグ

急な悪天候にも対応。はっ水加工を施したウインドブレーカー

カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」

一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17 Pro）」

最大24時間使える進化したバッテリー「Apple Watch Series 11」

換気のタイミングがすぐにわかる、SwitchBotの「CO2センサー」

最大出力100Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」

最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」

24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ

ラベルレスで分別が簡単。天然水を多層フィルターで磨きあげた軟水

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

エナジードリンクの定番「レッドブル」

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」

天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」

黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg

厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ

初心者におすすめ。スタンダードな大人用「奇跡の歯ブラシ」

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート

ふっくらおあげが美味しい。「どん兵衛 きつねうどん（東）」

日清食品「カップヌードル シーフードヌードル」ミニサイズ

つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」

メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能

肌の凹凸に密着。簡単に深剃りが可能な「51-M1200s-V」

ゲーム内の音を余すことなく再現。ソニーのゲーミングイヤホン「INZONE Buds」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。