【開幕】ガジェットから日用品まで。Amazonセールの注目商品まとめ
胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」
小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」
鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」
睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」
キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)
2,380円 → 1,100円（54%オフ）
ブラック、ネイビー、ブラウンカラーあり。ボアフリースのフルジップジャケット
アウター ボアフリース スクリプトロゴ 刺繍 ハイネック ジップフーデッドジャケット C3-L616Z-090-L
9,350円 → 4,435円（53%オフ）
PCやA4書類などを収納できるオープンファスナーつきのトートバッグ
[ザ・ノース・フェイス] Geoface Box Tote ブラック ONESIZE
8,600円 → 6,798円（21%オフ）
急な悪天候にも対応。はっ水加工を施したウインドブレーカー
THE NORTH FACE(ザノースフェイス) ジャケット Hydrena Wind Jacket ブラック M
19,000円 → 13,910円（27%オフ）
カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー
58,800円 → 53,800円（9%オフ）
一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17 Pro）」
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スターライト
78,800円 → 73,800円（6%オフ）
最大24時間使える進化したバッテリー「Apple Watch Series 11」
Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 42mmシルバーアルミニウムケースとパープルフォグスポーツバンド - M/L
79,168円 → 71,251円（10%オフ）
換気のタイミングがすぐにわかる、SwitchBotの「CO2センサー」
最大出力100Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」
Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
5,990円 → 4,990円（17%オフ）
24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
5,990円 → 3,990円（33%オフ）
ラベルレスで分別が簡単。天然水を多層フィルターで磨きあげた軟水
【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ]
1,080円 → 980円（9%オフ）
香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」
【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本
1,664円 → 1,498円（10%オフ）
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
エナジードリンクの定番「レッドブル」
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
5,132円 → 3,849円（25%オフ）
松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋
福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉
13,680円 → 6,780円（50%オフ）
濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】
5,268円 → 4,731円（10%オフ）
植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」
天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」
アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 高湿度90%密集干しでも天日干し級に強力消臭 洗濯洗剤 液体 つめかえ用2380ｇ
1,321円 → 1,080円（18%オフ）
黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg
アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ
1,333円 → 1,080円（19%オフ）
厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用
クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ
Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】
2,219円 → 1,774円（20%オフ）
初心者におすすめ。スタンダードな大人用「奇跡の歯ブラシ」
奇跡の歯ブラシ なぞるだけで汚れがおちる おとな用 クリアブラック 3本セット【正規品】【公式】
1,860円 → 1,488円（20%オフ）
カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート
ふっくらおあげが美味しい。「どん兵衛 きつねうどん（東）」
日清食品「カップヌードル シーフードヌードル」ミニサイズ
カップヌードル シーフードヌードル ミニ 日清食品 カップ麺 38g×15個
2,300円 → 1,732円（25%オフ）
つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」
ハミング 【大容量】消臭実感 柔軟剤 つめこみ洗いも、部屋干しも、無敵消臭! 内Nｏ.1抗菌 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 2,600ml
1,667円 → 1,188円（29%オフ）
メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能
アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 ビオチン (通常サイズ×1袋)
2,480円 → 1,780円（28%オフ）
肌の凹凸に密着。簡単に深剃りが可能な「51-M1200s-V」
ブラウン 電気シェーバー シリーズ5 電動 髭剃り メンズ 【Amazon.co.jp限定】 51-M1200s-V ミント キワゾリトリマー 防水設計 充電式 コードレス ディープキャッチ網刃
12,800円 → 8,980円（30%オフ）
ゲーム内の音を余すことなく再現。ソニーのゲーミングイヤホン「INZONE Buds」
その他のおすすめ商品
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
2,420円 → 1,936円（20%オフ）
ULBO（アルボ） PLATINUM シトルリン アルギニン 亜鉛 厳選7成分180粒 栄養機能食品
2,480円 → 1,984円（20%オフ）
パーフェクトワンフォーカス PERFECT ONE FOCUS スムースクレンジングバーム 75g (スムースクレンジングバームディープブラック(単品))
2,970円 → 2,376円（20%オフ）
KEEPTIME モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI PS4/XBOX/Sw-itch/PC/Macなど対応 在宅勤務 リモートワーク
13,950円 → 8,406円（40%オフ）
【まとめ買い】カビキラー 洗濯槽クリーナー 550g×3本 お掃除手袋つき 除菌 消臭 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要
1,111円 → 944円（15%オフ）
