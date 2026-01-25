2026年にメジャーデビュー35周年を迎えるOriginal Loveが、2026年11月23日(月・祝)にキャリア初となる日本武道館公演＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞の開催と、その前哨戦となる全国6か所で行われるバンドツアー＜センス・オブ・ワンダー＞の開催を発表した。

Original Loveは、1985年に結成され、1991年のメジャーデビュー以来、ソウル、ジャズ、ロックなどルーツに深く根ざした濃密な音楽を追求している。デビュー35周年を迎え、その圧倒的なソウルパワーを放ち続けるライブパフォーマンスは今なお進化を続けている。

日本武道館公演のバンドメンバーは、田島貴男(Vo&G)、佐野康夫(Dr)、小松秀行(B)、河合代介(Organ)、木暮晋也(G)、真城めぐみ(Chorus)。さらに、アニバーサリーイヤーにふさわしい、スペシャルゲストの登場も予定されているとのこと。

チケットは、武道館公演、全国ツアー共にオフィシャル先行受付がスタート。詳しくはオフィシャルサイトにて。

◆ ◆ ◆

■田島貴男コメント

Original Loveの26年夏のツアータイトルは「センス・オブ・ワンダー」にしました。

カラダがないAIは、なにかを体験することがないですよね。

検索して情報を得たり、本や雑誌で読んだりして知ることも「何かを知ること」なのかもしれませんが、それは「本当に知ること」ではないのではないか。

或る体験をして感動し、その対象に没入し、それまで自分だと思ってたものの境界が消失して、自分のカラダごと世界が変わり、何かを「本当に知る」。

自然の中に出かけて行き、予定を立てない旅に出て、ライブを見に行ったりしてみて下さい。不思議なこと、言い表せないことに出会えるように。

そして今年はOriginal Loveが1991年にメジャーデビューして35周年になります。今までの自分の音楽活動は、わりとマイペースというか、コツコツやってきたつもりなのですが、今年は少し大きなことをやってみようかと。

Original Loveは、デビュー以来初めて日本武道館でライブをやります。

「SOUL POWER BUDOKAN 〜 あれから、そしてこれから」というタイトルです。

僕の生まれた1966年にビートルズがライブをやった日本武道館は、なにか自分には大きすぎる会場だと感じて、35年間その前を通り過ぎてしまっていました。しかしやることになりました。人生は分からないです。やると決めてしまって、お尻に火がついたような感じです。

「あれから」35年ということですが、実感はあまり無いです。最近時々ベテランと言われるようになって、どこか居心地悪く感じるというようなこともあったり。自分の頭の中はデビュー当時とあまり変わっていない気がしているので。いつもずっと「そして、これからどうする」という思いにつきまとわれていた気がします。

しかしながら、35年も音楽業を続けられたのは、なにか自分には役割があるのではないか、自分のためだけに音楽をやるだけではなく、なにか自分以外の善いことのためにも音楽をやるのではないか、というイメージが近頃は浮かんできています。「そしてこれから」はなおいっそう、その可能性に賭けていけたらいいなと。

ライブにいらっしゃる皆さん、武道館を思いきり楽しみましょう。35年前の懐かしい思いに耽ったり、その他いろいろ、皆さんそれぞれ、どんな楽しみ方もOK！「そしてこれから」に希望を持てたら最高です。Original Loveとして精一杯がんばります。

⽥島貴男

◆ ◆ ◆

■＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞

日程：2026年11月23日(月・祝)

会場：日本武道館

開場 16:00 / 開演 17:00 / 終演 20:00(予定) Band Member

田島貴男(Vo&G)、佐野康夫(Dr)、小松秀行(B)、河合代介(Organ)、木暮晋也(G)、真城めぐみ(Chorus)

Special Guestあり チケット料金

全席指定 11,000円(税込) 武道館オフィシャル先行(抽選)

1次先行 1/25(日) 17:00 〜 2/8(日) 23:59

2次先行 2/9(月) 12:00 〜 2/23(月)23:59

受付URL：https://eplus.jp/originallove-budokan/

*未就学児入場不可

*お一人様4枚まで購入可能 お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/