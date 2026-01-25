Original Love、 初の日本武道館公演＆全国ツアー決定。メジャーデビュー35周年記念イヤーを飾る
2026年にメジャーデビュー35周年を迎えるOriginal Loveが、2026年11月23日(月・祝)にキャリア初となる日本武道館公演＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞の開催と、その前哨戦となる全国6か所で行われるバンドツアー＜センス・オブ・ワンダー＞の開催を発表した。
Original Loveは、1985年に結成され、1991年のメジャーデビュー以来、ソウル、ジャズ、ロックなどルーツに深く根ざした濃密な音楽を追求している。デビュー35周年を迎え、その圧倒的なソウルパワーを放ち続けるライブパフォーマンスは今なお進化を続けている。
日本武道館公演のバンドメンバーは、田島貴男(Vo&G)、佐野康夫(Dr)、小松秀行(B)、河合代介(Organ)、木暮晋也(G)、真城めぐみ(Chorus)。さらに、アニバーサリーイヤーにふさわしい、スペシャルゲストの登場も予定されているとのこと。
チケットは、武道館公演、全国ツアー共にオフィシャル先行受付がスタート。詳しくはオフィシャルサイトにて。
◆ ◆ ◆
■田島貴男コメント
Original Loveの26年夏のツアータイトルは「センス・オブ・ワンダー」にしました。
カラダがないAIは、なにかを体験することがないですよね。
検索して情報を得たり、本や雑誌で読んだりして知ることも「何かを知ること」なのかもしれませんが、それは「本当に知ること」ではないのではないか。
或る体験をして感動し、その対象に没入し、それまで自分だと思ってたものの境界が消失して、自分のカラダごと世界が変わり、何かを「本当に知る」。
自然の中に出かけて行き、予定を立てない旅に出て、ライブを見に行ったりしてみて下さい。不思議なこと、言い表せないことに出会えるように。
そして今年はOriginal Loveが1991年にメジャーデビューして35周年になります。今までの自分の音楽活動は、わりとマイペースというか、コツコツやってきたつもりなのですが、今年は少し大きなことをやってみようかと。
Original Loveは、デビュー以来初めて日本武道館でライブをやります。
「SOUL POWER BUDOKAN 〜 あれから、そしてこれから」というタイトルです。
僕の生まれた1966年にビートルズがライブをやった日本武道館は、なにか自分には大きすぎる会場だと感じて、35年間その前を通り過ぎてしまっていました。しかしやることになりました。人生は分からないです。やると決めてしまって、お尻に火がついたような感じです。
「あれから」35年ということですが、実感はあまり無いです。最近時々ベテランと言われるようになって、どこか居心地悪く感じるというようなこともあったり。自分の頭の中はデビュー当時とあまり変わっていない気がしているので。いつもずっと「そして、これからどうする」という思いにつきまとわれていた気がします。
しかしながら、35年も音楽業を続けられたのは、なにか自分には役割があるのではないか、自分のためだけに音楽をやるだけではなく、なにか自分以外の善いことのためにも音楽をやるのではないか、というイメージが近頃は浮かんできています。「そしてこれから」はなおいっそう、その可能性に賭けていけたらいいなと。
ライブにいらっしゃる皆さん、武道館を思いきり楽しみましょう。35年前の懐かしい思いに耽ったり、その他いろいろ、皆さんそれぞれ、どんな楽しみ方もOK！「そしてこれから」に希望を持てたら最高です。Original Loveとして精一杯がんばります。
⽥島貴男
◆ ◆ ◆
■＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞
日程：2026年11月23日(月・祝)
会場：日本武道館
開場 16:00 / 開演 17:00 / 終演 20:00(予定)
Band Member
田島貴男(Vo&G)、佐野康夫(Dr)、小松秀行(B)、河合代介(Organ)、木暮晋也(G)、真城めぐみ(Chorus)
Special Guestあり
チケット料金
全席指定 11,000円(税込)
武道館オフィシャル先行(抽選)
1次先行 1/25(日) 17:00 〜 2/8(日) 23:59
2次先行 2/9(月) 12:00 〜 2/23(月)23:59
受付URL：https://eplus.jp/originallove-budokan/
*未就学児入場不可
*お一人様4枚まで購入可能
お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
■＜Original Love Tour 2026「センス・オブ・ワンダー」＞
【札幌】
日程：2026年5月24日(日)
会場：Zepp Sapporo
開場 16:15 / 開演 17:00 (ドリンク代別)
お問い合わせ：SMASH EAST 011-261-5569
【横浜】
日程：2026年5月30日(土)
会場：関内ホール 大ホール
開場 17:00 / 開演 18:00
お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
【福岡】
日程：2026年6月21日(日)
会場：Zepp Fukuoka
開場 16:15 / 開演 17:00 (ドリンク代別)
お問い合わせ：BEA 092-712-4221
【大阪】
日程：2026年6月27日(土)
会場：Zepp Namba
開場 17:00 / 開演 18:00 (ドリンク代別)
お問い合わせ：SMASH WEST 06-6535-5569
【名古屋】
日程：2026年6月28日(日)
会場：Zepp Nagoya
開場 16:30 / 開演 17:30 (ドリンク代別)
お問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6041
【東京】
日程：2026年7月11日(土)
会場：昭和女子大学人見記念講堂
開場 16:30 / 開演 17:30
お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
チケット料金
全席指定 8.000円（税込）
センス・オブ・ワンダーオフィシャル先行 (抽選)
1次先行 1/25(日) 17:00 〜 2/8(日) 23:59
2次先行 2/9(月) 12:00 〜 2/15(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/originallove26/
*未就学児入場不可
*お一人様4枚まで購入可能