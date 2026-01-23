¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ùã¸±¡Ä¾ºÈ¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ö¿Í¤Î¿´¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤«?¡×¤¬¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¤Ë!?
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤è¤ê¡Ö¼ö½Ñ²öÀï ¡Ö¿Í¤Î¿´¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤«¡©¡×¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¡×(5,500±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤è¤êã¸±¡ Ä¾ºÈ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£Íú¤¿´ÃÏÈ´·²¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï24.5¡Á27.0cm(ÌÜ°Â)¡£
¡û¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢³©¸«²¼¡¹¤Ë¤è¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ì¡²è¡£½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2018Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤ÎÉé¤Î´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¼öÎî¡×¤È¡¢¤½¤ì¤òã±¤¦¡Ö¼ö½Ñ»Õ¡×¤¿¤Á¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯5,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÏÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£
(C)³©¸«²¼¡¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¼ö½Ñ²öÀïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
